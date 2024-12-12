ننشر جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بعدما تم اعتمادها من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لصفوف النقل بالمراحل المختلفة، وكذلك شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية"، والتي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

ومن المقرر أن تنطلق الأمتحانات وفقا للجداول المقررة لكل مرحلة دراسية، على النحو التالي:

- الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأحد 12 يناير 2025.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الثلاثاء 14 يناير 2025.

- الصف الثالث الابتدائي عام وصم ومكفوفين تبدأ من السبت 11 يناير حتي الأحد 12 يناير 2025.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي عام وصم ومكفوفين: تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- الصف السابع والثامن الابتدائي "صم": تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير حتي الثلاثاء 14 يناير 2025.

- النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- النقل الإعدادي المهني: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي والمهني: تبدأ من السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين: تبدأ من السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025.

- النقل الثانوي الفني للصم: تبدأ من السبت 11 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين: تبدأ من من السبت 11 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي: تبدأ من السبت 11 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

على أن تنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، ولمدة أسبوعين.

ووجه محافظ القليوبية، مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 1



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 2



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 4



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 5



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 6



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 7



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 8



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 9



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 10



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 11



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 12



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 13



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 14



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 15



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 16



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 17



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 18



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 19



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 20



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 21



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 22



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 23



جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالقليوبية 24