نقيب المعلمين: اعتداء بلطجى على مدير مدرسة بالدقهلية أثناء اليوم الدراسى

كتبت آية دعبس

كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، بمساندة خالد بركات مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، الذى تعرض لاعتداء من بلطجية خلال اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية في ذراعه وقدمه ووجهه، كما وجه بتكليف محامى النقابة الفرعية بالتواجد مع المعلم في كل خطوات سير التحقيقات ، والدفاع عنه ومساندته للحفاظ على حقه الأدبى والمهنى.

وطالب نقيب المعلمين بتغليظ عقوبة التعدى على المعلمين، أثناء أداء رسالتهم داخل الحرم المدرسى، للحفاظ على كرامة المعلم واستقراره النفسي أثناء أداء رسالته فى تربية وتعليم الأجيال ، وأيضا توفير الاستقرار المطلوب داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تشديد تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واحترام التواصل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية دون تجاوز، مطالبا بضرورة اصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلم أثناء اليوم الدراسى.

وأكد الزناتى أن النقابة لم ولن تتوانى فى الدفاع عن حقوق المعلمين، حفاظا على هيبة ومكانة المعلم المهنية والأدبية.