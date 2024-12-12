نصائح مهمة لتربية القطط فى المنزل.. مديرية الطب البيطرى بالدقهلية توضح

الدقهلية – سارة الباز

تعتبر هواية تربية الحيوانات في المنزل واحدة من الهوايات المفضلة لدى البعض مثل: القطط المنزلية، وهو أمر يحتاج لدراية ورعاية للاعتناء بالقطط بطريقة صحية آمنة للحيوان وللمخالطين له من أفراد الأسرة سواء كانوا صغارا، أو كبارا.

ويقدم اليوم السابع نصائح مديرية الطب البيطري بالدقهلية عبر السطور التالية: