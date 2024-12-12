نصائح مهمة لتربية القطط فى المنزل.. مديرية الطب البيطرى بالدقهلية توضح

تعتبر هواية تربية الحيوانات في المنزل واحدة من الهوايات المفضلة لدى البعض مثل: القطط المنزلية، وهو أمر يحتاج لدراية ورعاية للاعتناء بالقطط بطريقة صحية آمنة للحيوان وللمخالطين له من أفراد الأسرة سواء كانوا صغارا، أو كبارا.
ويقدم اليوم السابع نصائح مديرية الطب البيطري بالدقهلية عبر السطور التالية:
- لا تلمس عينك أثناء التعامل مع القطط.. ومصل التيتانوس ضرورة مع الخربشة
- أوضحت الدكتورة منال الإمام، مدير عام الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالدقهلية بأنه إذا توافرت النية لتربية قطة في المنزل فيجب إتباع الإرشادات والتعليمات التالية من باب الأخذ بإجراءات الأمن والسلامة في التعامل مع الحيوانات المنزلية:
- لا بد من تطعيم القطط بالتطعيمات واللقاحات اللازمة مثل: الرباعي، السعار، الديدان، الفطريات، والفيروسات، بالإضافة لتطعيم الحشرات لحمايتها من البق، والبراغيث والحشرات، التي يمكن أن تنتقل للإنسان في ملابسه ومنزله.
- في حال الإصابة بخربشة من القط، حتى ولو كانت سطحية فلا بد من غسل المكان جيدا بالماء والصابون لمدة 30 ثانية على الأقل، ووقف النزيف إن وجد، واستعمال مطهر، ومضاد حيوي مناسب.
- إذا كانت الخربشة عميقة، أو صاحب الخربشة نزيف ملحوظ، أو كانت القطة من قطط الشوارع؛ فيجب التوجه لأقرب مستشفى؛ لأخذ مصل التيتانوس.
- - تمنع مشاكسة الأطفال الصغيرة للقطط؛ لأنها تتسبب في ردود أفعال عنيفة، وعصبية من القطط قد يصاحبها خربشة كنوع من أنواع الدفاع عن نفسه ضد مشاكسة الأطفال له.
- الاهتمام بنظافة القط أمر مهم؛ لأنها تمنع الكثير من الأمراض، مع ضرورة استشارة الطبيب البيطري بخصوص الأدوية المضادة للبراغيث فى القطط.
- المحافظة على قص مخالب القط بشكل دوري منتظم كل فترة لتقليل فرص الخربشة، وحتى إن حدثت فستكون سطحية، وليست عميقة.
- كل تعامل مع القطط لا بد من غسل الأيدي بشكل جيد جدا بالماء والصابون، والبعد عن لمس العينين أثناء التعامل مع القطط.
- يحظر بتاتا التعامل مع القطط الغريبة، وخصوصا قطط الشوارع؛ لاحتمالية نقلها لأمراض خطيرة للإنسان؛ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطعيمات ونظافة وخلافه.
- متابعة جدول التطعيمات وإعطاؤها للقطط في موعدها؛ لتجنب إصابتها بالمرض، ومن ثم انتقالها للإنسان.
- تخصيص أدوات، وأواني خاصة بالقطط بعيدا عن استخدامات أفراد المنزل.
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