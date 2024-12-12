نائب وزير الخارجية الروسى: منفتحون على الحوار مع إدارة ترامب

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قال نائب وزيرالخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الخميس، إن موسكو منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، لكنها لا تتوقع أن تغير واشنطن سياستها المناهضة لروسيا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن بعض التوضيحات ستتم معالجتها بالتأكيد، لكننا لن نرى أي تحركات جذرية مثل تخلي واشنطن عن سياستها المناهضة لروسيا ، ومع ذلك، نحن منفتحون على الحوار، وقد أوضح الرئيس الروسي ذلك مرارا وتكرارا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينقل الرئيس الأمريكي الديمقراطي الحالي جو بايدن السلطة إلى ترامب الجمهوري في 20 يناير المقبل.