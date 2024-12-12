نائب رئيس جامعة المنوفية يُكرم طلاب الإعلام لتغطيتهم المتميزة لمؤتمر خدمة المجتمع

المنوفية - محمد فتحى

كرم اليوم الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة اللجان المشاركة فى مؤتمر خدمة المجتمع وتنمية البيئةوالذي جاء تحت عنوان المسئولية المجتمعية للجامعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى ( آفاق ورؤية مستقبلية ) ، تحت رعاية معالى الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة



ومنها كلية الإعلام والتى شاركت فيها اللجنة الإعلامية بدور فعال فى تغطية فاعليات المؤتمر برعاية الأستاذة الدكتورة ندية القاضي عميد الكلية واشراف الدكتورة شيرين البحيري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ولاء فايز رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية ، نورهان شريف مسئولة العلاقات العامة والإعلام ومجموعة من الطلاب أعضاء الفريق الإعلامي بالكلية وهم محمد امجد ،سكير سعيد ، السيد احمد ، تقى الوكيل ،تسنيم رفعت ، رنا علاء ، ميسون محمد ،شهد على جعفر ،سارة احمد ، نورهان بشير ، احمد ابو شادي ،بسملة القرش ، منة الشتوالي.