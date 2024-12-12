مياه سوهاج تشارك بفعاليات المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المياه

سوهاج عمرو خلف

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بفاعليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI) والذى يُعقد بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه فى الدول العربية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه حضر فاعليات المؤتمر نخبة من الوزراء وقيادات صناعة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب كبار الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وكبرى الشركات العالمية والمحلية، وذلك تحت شعار "المياه من أجل الغد" برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه يتم خلال المؤتمر والمعرض استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي والحلول المتقدمة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات وتقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الدول العربية وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا والسعودية لتقديم حلول مستدامة فى إدارة الموارد المائية.

الجدير بالذكر أنه شارك ممثلى شركة مياه سوهاج فى المؤتمر لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول المبتكرة التى تسهم فى تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المستقبل فى قطاع المياه والصرف الصحى هذا بالإضافة إلى تفقد المعرض المصاحب للمؤتمر للاطلاع على أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال.