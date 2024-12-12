اليوم السابع
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موعد زيادة المعاشات لهذه الفئات .. التفاصيل

الخميس، 12 ديسمبر 2024 10:50 ص
موعد زيادة المعاشات لهذه الفئات .. التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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في إطار الحرص على تحسين دخل أصحاب المعاشات تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

كانت  اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .

 







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