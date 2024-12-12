منشآت صناعية صديقة للبيئة.. حوافز بالقانون للحد من المخلفات وإعادة التدوير

كتبت إيمان علي

نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بـ قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، إنشاء لجنة للإشـراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مـع الـوزير المخـتـص تضم ممثلين عن هيئة التنميـة الـصناعية والجهـاز.

ووضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام «العلامـة الخضراء، والتى تمنح للمُصنع عند تصميم منتجـاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة، يأتى ذلك للتحفيز على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية.

وشملت اللائحة، النص على أن يقدم طلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكـون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لا يؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائى، ليكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثـر سـهولة فـى التفكيك، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.

ويمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء» لأصحاب المنتجات أو المشاريع أو المصنعين للمنتجات التى تستوفى الاشتراطات والمواصفات الواردة السابق الإشارة لها، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الـواردة بمحلق اللائحة.