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الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:22 م
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ممر شرفى من طلاب مدرسة ببنى سويف للمدير بعد وصوله سن المعاش.. صور

الخميس، 12 ديسمبر 2024 08:43 م
ممر شرفى من طلاب مدرسة ببنى سويف للمدير بعد وصوله سن المعاش.. صور الممر الشرفي للمدرس
بنى سويف هانى فتحى

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نظم طلاب وأهالي قرية كفر أبجيج بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، ممرًا شرفيًا لتكريم مدير المدرسة معروف عبد العزيز، لوصوله سن التقاعد. 

ونظم طلاب المدرسة ممر شرفى لمديرهم فى الشارع المؤدى للمدرسة، احتفالا به نظرا لما قدمه للطلاب طوالة فترة تواجده بالمدرسة.

واستقبل الطلاب وأسرة المدرسة وعدد من أهالى القرية مدير المدرسة بتصفيق حار، وتحدث العديد من الأهالى والمعلمين عن إنجازات المدير خلال فترة تواجده بالمدرسة.

مدير مدرسة خرج على المعاش
مدير مدرسة خرج على المعاش

 

ممر شرفى داخل القرية
ممر شرفى داخل القرية

 

ممر شرفى من طلاب المدرسة
ممر شرفى من طلاب المدرسة

 

ممر شرفي
ممر شرفي

 







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بنى سويف

مدارس بنى سويف

ممر شرفى لمدير مدرسة

مدير مدرسة كفر ابجيج

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