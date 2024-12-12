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مكاسب جولة الرئيس السيسى الأوروبية.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 12 ديسمبر 2024 07:00 م
مكاسب جولة الرئيس السيسى الأوروبية.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مكاسب جولة الرئيس السيسى الأوروبية.. أوروبا تنظر باهتمام شديد للنمو الاقتصادى والاستقرار السياسى فى مصر.. وتدفع نحو تعميق العلاقات من أجل التنمية.. الرئيس يدعو المسؤولين فى الدنمارك والنرويج وأيرلندا لزيارة القاهرة وحضور افتتاح

المتحف المصرى الكبير.

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