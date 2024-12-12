مقدمات السكرى.. اعرف إزاى تحمى نفسك من هذا المرض المزمن

كتبت فاطمة خليل

مقدمات السكرى حالة صحية خطيرة تحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست عالية بما يكفي لاعتبارها مرض السكري من النوع الثاني حتى الآن.وفقًا للدراسات، يمكن منع تطور ما لا يقل عن 25% من حالات ما قبل السكري لديك بتغييرات نمط الحياة في عام واحد.

كيف يمكنك الوقاية من مرض السكري من خلال تغيير نمط حياتك؟

وفقًا للخبراء، فإن اتخاذ الإجراءات المبكرة هو المفتاح، ولكن الأمر يعتمد أيضًا على عمرك ووزنك والاستراتيجيات التي تنفذها بنجاح لخفض مستويات الجلوكوز في الدم.

التمارين الرياضية

يوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو التدريبات لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، بالنسبة لصحتك، حاول تقسيمها إلى جلسات مدتها 30 دقيقة من تمرينك المفضل خمس مرات كل أسبوع.

النظام الغذائي

يمكن أن يساعدك تناول نظام غذائي متوازن يتكون من أطعمة كاملة مغذية في عكس مسار مرض السكري.

إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد فقدان 5-7 % من وزن جسمك بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

قلل من تناول السكريات المضافة

ترتبط مستويات السكر في الدم بشكل مباشر بكمية السكر التي تستهلكها. لذا، يجب التأكد من تقليل السعرات الحرارية وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، تجنب الأطعمة الغنية بالسكر مثل:

منتجات المخابز

الحلوى

عصائر الفاكهة المعبأة

المشروبات الغازية

النوم السليم

نظرًا لأن جسمك يقوم بالعديد من المهام الأساسية أثناء النوم مثل تنظيم الهرمونات والأيض، فإن النوم السليم والمنظم والمتواصل يمكن أن يساعدك في عكس حالتك.

توقف عن التدخين

توقف عن التبغ فورًا.

الأدوية

يقول الأطباء إنه بصرف النظر عن تغييرات نمط الحياة المطلوبة، يجب عليك أيضًا تناول الأدوية الموصوفة بانتظام، والتي يمكن أن تساعدك إذا لم تتمكن من تحقيق تحسن كافٍ من خلال تغييرات نمط الحياة وحدها.

كيف تتابع تقدمك؟

يقول الأطباء إنه للقيام بذلك، يجب عليك تتبع تقدمك في كل فترة، بمساعدة دفتر ملاحظات أو تطبيق جوال.

تشمل المعايير المهمة التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري ما يلي:

-مستويات A1C بين 5.7 و6.4%

-مستويات سكر الدم الصائم بين 100 و126 مليجرام لكل ديسيلتر (مجم/ديسيلتر)

عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري:

تشمل العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها والقابلة للسيطرة للإصابة بمرض السكري ما يلي:

التاريخ العائلي

العمر فوق 40 عامًا

متلازمة تكيس المبايض عند النساء

ارتفاع مستويات السكر في الدم

انخفاض مستوى الكوليسترول الحميد

انقطاع النفس أثناء النوم

السمنة أو زيادة الوزن

تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة

الانغماس في مستويات منخفضة من النشاط البدني

متلازمة التمثيل الغذائي

التدخين