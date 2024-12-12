اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفوضية اللاجئين:الأوضاع بسوريا ستكون بأفضل حالاتها من خلال انتقال سلس للسلطة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 11:40 ص
مفوضية اللاجئين:الأوضاع بسوريا ستكون بأفضل حالاتها من خلال انتقال سلس للسلطة سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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ناشدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رولا أمين، الدول المستضيفة للسوريين في جميع أنحاء العالم، بإعطائهم الحق والمساحة للنظر إلى الأوضاع في سوريا، وأن يكون قرار عودتهم طواعية وبطريقة آمنة.

وقالت متحدثة مفوضية اللاجئين في مداخلة مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، "إنه فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين حول العالم، فالقوانين الدولية واضحة، فأي عودة يجب أن تكون آمنة كريمة وطواعية"، مشددة على أنه حتى مع تعليق بت النظر في طلبات اللجوء من السوريين بالدول التي علقت طلبات اللجوء حتى إشعار آخر، فيجب ألا يتعارض هذا مع إعطائهم حقوقهم حتى تتبين الأمور.

وأشارت إلى أن الأوضاع في سوريا ستكون في أفضل حالاتها من خلال انتقال سلس وسلمي للسلطة، وتأمين لحقوق الإنسان الأساسية للجميع وتحقيق الأمن والأمان، واهتمام المجتمع الدولي لإعادة بناء سوريا ليتمكن أبنائها من العودة، لافتة إلى أن هناك آمال كبيرة بأن تؤدي تغييرات الأوضاع على الأرض في سوريا إلى الأمن ويشعر اللاجئين بالأمان، والتأكد من أنهم قادرين على من ممارسة حياتهم والوصول للخدمات الأساسية عقب عودتهم.







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