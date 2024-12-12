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مفتى الجمهورية يجيب عن حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه

الخميس، 12 ديسمبر 2024 06:30 م
مفتى الجمهورية يجيب عن حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى فى ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟، سؤال أجاب عنه الدكتور نظير عياد،مفتى الجمهورية، بالآتى:


لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذى يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.







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