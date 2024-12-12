اليوم السابع
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلات طيران دولية بينها من ألمانيا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلات طيران دولية بينها من ألمانيا مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية، من بين 114 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 17 رحلة طيران، بينها 5 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من بولندا، و3 رحلات من التشيك، ورحلتين من ايطاليا، رحلة من النمسا ورحلتين من سويسرا ورحلة من هولندا ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة 114 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعددا من الدول الأخرى المختلفة.







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