اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات "فلاى ناس" من المدينة المنورة وعلى متنها 146 راكبا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 02:59 م
مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات "فلاى ناس" من المدينة المنورة وعلى متنها 146 راكبا أولى رحلات شركة فلاي ناس القادمة من المدينة المنورة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اليوم الخميس مطار سفنكس الدولي أولى رحلات شركة فلاي ناس القادمة من المدينة المنورة، والتي تحمل على متنها 146 راكبًا من جنسيات مختلفة.

يأتى ذلك فى إطار في ضوء خطة وزارة الطيران المدني المستمرة بمواصلة تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مصر وزيادة أعداد الركاب القادمين عبر مطارات المقاصد السياحية المصرية، هذا وقد تم إستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث قام فريق العلاقات العامة وإدارة المطار باستقبال الركاب والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر، هذا إلى جانب قيام طاقم الطائرة بتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب على متن الطائرة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا، وذلك وفقًا لجداول التشغيل الفعلية بالمطار.







مشاركة

أخبار المطارات

مطار سفنكس

خطوط جديدة

فلاى ناس

المدينة المنورة

ترويج سياحى



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة