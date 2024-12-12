مطار القاهرة ينظم اليوم الخميس 473 رحلة جوية لنقل أكثر من 85294 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس أكثر من 85294 ألف راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 593 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 294 رحلة على متنهم 43424 راكب، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 299 رحلة على متنها 41870.



وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق أكرا البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن رأس الخيمة تونس فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.