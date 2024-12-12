مصرع 9 أشخاص وفقدان 6 آخرين فى غرق قارب قبالة ساحل تونس

محمد جمال

قال مسئول قضائي، اليوم الخميس، إن خفر السواحل التونسى انتشل جثث 9 مهاجرين، فيما لا يزال 6 آخرين في عداد المفقودين، بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية، في أحدث كارثة لقوارب المهاجرين بالبحر المتوسط.

وأنقذ خفر السواحل 27 آخرين كانوا على متن القارب ذاته، الذي تعطل وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب "رويترز".

وذكر ناجون إن القارب كان يقل نحو 42 مهاجرًا، من بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال القاضي فريد بن جحا، لـ"رويترز" إن عمليات البحث جارية عن 6 مفقودين كانوا على متن القارب، الذي غرق قبالة سواحل الشابة.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة إذ حلت مكان ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية للتونسيين ومواطني بلدان أخرى في إفريقيا يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.