مصرع سائق توك عقب تعرض لصعق تيار كهربائى بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى، جنوب شرقى سوهاج، سائق توك توك يبلغ من العمر جثة هامدة ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك على إثر تعرضه لصعق تيار كهربائى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة سائق توك توك بدائرة مركز شرطة دار السلام عقب تعرضه لحادث صعق تيار كهربائى.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعو فارس ع د ا 16 سنة سائق توك توك إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال عارف ج ا ع 54 سنة صاحب مغسلة سيارات، ووالد المتوفي عبد الناصر د ا ا 58 سنة عامل يقيمان بذات الناحية قرر الأول بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور بغسل التوك توك خاصته بالمغسلة وحال قيامه بتوصيل سلك كهرباء لامست يده إحدي الأسلاك العارية مما أدي إلي صعقه ووفاته وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأولولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.