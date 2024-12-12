مشاكل زواج القاصرات محور ندوة توعوية بمركز إعلام العريش

العريش - محمد حسين

نظّم مركز إعلام العريش، اليوم، ندوة توعوية حول مخاطر الزواج المبكر وأضراره الصحية والاجتماعية في إطار دعم المبادرات الرئاسية، تأتي الندوة ضمن حملة “إيد في إيد هننجح أكيد” التي أطلقها الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وبمتابعة عبد الحميد عزب، مدير عام إعلام سيناء.

انعقدت الندوة بمدرسة الألفي الثانوية بنات، بحضور نوال سالم، مقرر المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، كمتحدثة رئيسية، وشارك في اللقاء عدد من الكوادر التربوية، من بينهم هدى حسن صبحي، مديرة المدرسة، وشيماء سماحي، أخصائية نفسية، إضافة إلى عدد من المدرسات والأخصائيات الاجتماعيات.

افتتحت الندوة نجوى إبراهيم، أخصائية إعلام بمركز إعلام العريش، مؤكدة على أهمية الاهتمام بحقوق الفتاة وتعزيز دورها في المجتمع، وذلك في إطار مبادرة "بداية لبناء الإنسان" وحملة "إيد في إيد" التي تنفذها الهيئة العامة للاستعلامات.

تناولت نوال سالم تأثيرات الزواج المبكر على الفتاة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية، وأوضحت أن أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة تشمل: الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه بعض الأسر، وتأثير العادات والتقاليد الاجتماعية الراسخة.

كما استعرضت الدور الإيجابي للقانون المصري في حماية حقوق الفتيات ومنع تزويج القاصرات، مشددة على ضرورة استغلال هذه المرحلة العمرية في التعليم وبناء المستقبل بعيداً عن المخاطر الصحية والاجتماعية.

وأجابت على عدة تساؤلات طرحتها الطالبات، أبرزهاحق الفتاة في تزويج نفسها بعد سن 21 دون ولي أوضحت أهمية التشاور مع الأسرة ومن يتحمل المسؤولية في حالة فشل زواج اختاره الوالدان، وكيفية التعامل مع الزوج الذي يرفض الاعتراف بطفل أو إثبات نسبه، وآليات اختيار الزوج المناسب: أكدت أهمية النضج النفسي والاجتماعي في اتخاذ هذا القرار.

اختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تضمنت ضرورة تعزيز التواصل بين الفتاة وأولياء الأمور لمواجهة أي مشكلات، والابتعاد عن الزواج المبكر لتجنب الأضرار الصحية والنفسية، والحرص على استكمال التعليم لضمان مستقبل أفضل، وتكثيف لقاءات التوعية بمخاطر الزواج المبكر ودور التعليم في تحسين جودة الحياة.