مستشفى العريش يستقبل 15 مصابا فى حادث سير.. اعرف التفاصيل

العريش ـ محمد حسين

استقبل مستشفي العريش العام بشمال سيناء، 15 مصابا في حادث سير وقع علي طريق "العريش - رفح" بمنطقة الخروية بالشيخ زويد، حيث اصطدمت سيارة بتروسيكل.



تلقت جهات الاختصاص بلاغًا يفيد بوقوع حادث طريق في منطقة العبيدات، تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة الإسعاف وأهالي المنطقة، والمصابون الذين استقبلتهم المستشفى إيمان سلمي سلامة (25 عامًا، العبيدات): تعاني من سحجات متفرقة بالجسم، حالتها مستقرة، فاطمة عبد الرازق حسين (30 عامًا، العبيدات): تعاني من سحجات متفرقة وجروح بالوجه، حالتها متوسطة، محمد إبراهيم عبد القادر (15 عامًا، العبيدات): يعاني من سحجات متفرقة وجرح قطعي بالرأس، حالته مستقرة، أحمد إبراهيم عبد القادر (20 عامًا، العبيدات): يعاني من سحجات وجروح باليد، حالته مستقرة، إبراهيم محمد عبد القادر (10 سنوات، العبيدات): يعاني من جروح باليدين وجرح قطعي بالرأس، حالته مستقرة، حنين عماد السيد (18 عامًا، بئر العبد): تعاني من كدمات بالظهر والرأس، حالتها مستقرة، وأماني المهدي أبو الفتوح (43 عامًا، بئر العبد): كدمات بالجسم، حالتها مستقرة، ياسين عماد سعيد (11 عامًا، بئر العبد): كدمة بالوجه، حالته مستقرة، يزيد عماد سعيد (9 أعوام، بئر العبد): كدمة بالوجه، حالته مستقرة، هنا محمد عياد (12 عامًا، بئر العبد): لم يتم تسجيل التشخيص المبدئي أو الحاله، وجنا محمد عياد (7 أعوام، بئر العبد): كدمة بالساق اليمنى، حالتها مستقرة، عمر محمد عياد (10 أعوام، بئر العبد): كدمة بالساق اليسرى، حالته مستقرة، إسلام محمد عبد الرؤوف (35 عامًا، بئر العبد): كدمات بالرأس والجسم، حالته مستقرة، سعاد ماجد المهدي (10 سنوات، بئر العبد): كدمات بالجسم، حالتها مستقرة، عبد الله محمد عبد القادر (5 سنوات، بئر العبد): كدمات بالجسم، حالته مستقرة.



وأكدت المصادر الطبية أن معظم الحالات مستقرة باستثناء حالة واحدة وُصفت بالمتوسطة، فيما يستمر التحقيق في أسباب الحادث.