اليوم السابع
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مسؤول بالخارجية السورية: نركز على خدمة الوطن والعمل على تحقيق مصلحة الشعب

الخميس، 12 ديسمبر 2024 10:05 م
مسؤول بالخارجية السورية: نركز على خدمة الوطن والعمل على تحقيق مصلحة الشعب سوريا
إبراهيم حسان

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أكد السفير الدكتور رياض عباس، مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أن الشعب السوري يقف متحدًا تحت راية واحدة لدعم المرحلة الجديدة التي تقودها حكومة الإنقاذ، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماعات الأخيرة حظيت بترحيب كبير من السوريين داخل البلاد وخارجها.

وأوضح عباس، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود الحالية تُركز على خدمة الوطن وتحقيق مصلحة الشعب بعيدًا عن النزاعات والتجاذبات، لافتا إلى أن سوريا ترحب بأي مبادرات تسهم في تعزيز استقرارها وإعادة إعمارها، وتعمل وفق رؤية وطنية واضحة لتحقيق التحولات الإيجابية على المستويات كافة.

وواصل: "سوريا تتعامل مع جميع الأطراف بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية، وتسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل واستقلالية القرار الوطني"، مؤكدا انفتاح سوريا على توطيد علاقاتها مع الدول العربية، مع الالتزام بنهج سياسي مستقل تدعمه حكومة الإنقاذ لتحقيق مستقبل أفضل للشعب السوري.







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سوريا

القاهرة الإخبارية

إسرائيل

رياض عباس

وزارة الخارجية السورية




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