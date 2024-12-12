مركز طوارئ البحر الأحمر: توقعات لحدوث اضطرابات فى الملاحة خلال 48 ساعة

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر، ان ورد اليه من مركز عمليات هيئة مواني البحر الأحمر اخطارا يفيد توقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية اعتبارا من مساء اليوم الخميس ولمدة 48 ساعة.

واكد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر على مرتادى البحر والأنشطة والرحلات البحرية توخى الحيطة والحذر خلال تلك الفترة التي ماوقع حدوث اضطرابات بحرية بها.

من جانب آخر أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 886 شاحنة و 65 سيارة

و شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 373 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 513 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية.

كما تم تداول 1300 طن بضائع و 250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MARIAM M علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكب بموانيها.