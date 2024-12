محتجون يقاطعون خطاب بلينكين فى مجلس النواب ويهتفون "جزار غزة".. فيديو

قطع محتجون خطابا لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال جلسة فى مجلس النواب، بسبب دعمه الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة.

جاء ذلك أثناء حضور بلينكن، جلسة فى مجلس النواب حول أفغانستان، وبعد وقت قصير من بدء بلينكن خطابه، رفع محتج لافتة تحمل عبارة تتعلق بغزة، وهتف قائلا "وزير الإبادة الجماعية" و"جزار غزة".

Pro-Gaza protesters disrupt Sec. Blinken's testimony on numerous occasions as he was asked about the failed Afghanistan withdrawal



READ: https://t.co/3HON0rkAuq