محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى ومنظومة التصالح

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح فى 15 مركزا تكنولوجيا، مكلفاً بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أى معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات.

لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملىء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.



اسمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح



اقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح