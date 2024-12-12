اليوم السابع
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محافظ قنا يعلن عن تنظيم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جامعة عين شمس

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:55 م
محافظ قنا يعلن عن تنظيم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جامعة عين شمس قافلة طبية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ فنا، تنظيم جامعة عين شمس قافلة طبية مجانية شاملة في جميع التخصصات، بالتعاون مع محافظة قنا، وبالتنسيق مع الدكتور طارق عامر منسق القوافل الطبية بجامعة عين شمس، وذلك بمركز فرشوط خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري.

تأتي هذه القافلة، التي تحمل اسم "قافلة التنمية الشاملة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين من جامعة عين شمس، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، من بينها الصيدلة التي ستوفر الأدوية مجانًا للمستفيدين.

وقال محافظ قنا، إن القافلة تعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي وسعيها الدائم لتوفير الدعم والرعاية الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعزيز التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والمحلية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المحافظة ستوفر كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه القافلة وتحقيق أهدافها في خدمة أبناء قنا.

وأشار عبد الحليم، إلى أن القافلة لا تقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعية صحية واجتماعية، بالإضافة إلى برامج لمحو الأمية، مما يعزز من دور القافلة في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع.

 

 







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