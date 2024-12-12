محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير والتجميل بحى شرق

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عددًا من المواقع التي تشهد أعمال التطوير والتجميل بحي شرق، وذلك خلال جولة ميدانية، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتورة إيناس محمد مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة أمام مدرسة الثانوية العسكرية، حيث وجه المحافظ بتطبيق كود الإتاحة بمداخل الحديقة وفي داخلها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما طالب بزيادة عدد مقاعد الانتظار وتوفير أجواء مريحة للمواطنين، بالإضافة إلى تركيب سلات القمامة على جميع أعمدة الإنارة المحيطة بالحديقة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في موعد أقصاه بداية الشهر القادم.

كما شملت الجولة تفقد حديقة الثقافة العامة وميدان الثقافة، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة كشافات الإضاءة وصيانتها، بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاغرة أسفل كوبرى الثقافة لتنفيذ المبادرات والمعارض الموسمية لخدمة المواطنين، وتجميل جوانب مطالع ومنازل كوبرى الثقافة لتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع سوهاج/أسيوط، أحد أبرز الشوارع الرئيسية بالمدينة، واطلع على سير العمل فى المشروع الذي يشمل تغيير المرافق القديمة والمتهالكة، وتطوير الجزيرة الوسطى، بما في ذلك تجديد البردورات وأحواض الزرع، والإضاءة، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الجانبية وزيادة المساحات الخضراء، فضلًا عن رصف الشارع بطول يقارب 2 كم لتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام.

وشدد "سراج" على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الأعمال، كما طالب الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لضمان سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت، وأكد على أهمية مراعاة الهوية البصرية للمحافظة في جميع أعمال التطوير والتجميل الجارية.

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة سوهاج لتطوير شوارع وميادين المدينة بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة حضارية للمواطنين.

وقد التقى المحافظ خلال الجولة عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم موجها بتنفيذها فورا .

