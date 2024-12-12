محافظ القاهرة يقرر تعيين المهندسة صابرة سويلم رئيسا حى الأميرية

كتب سيد الخلفاوى

قالت المهندسة صابرة سويلم رئيس حى الأميرية، أنها تبحث خلال الفترة الحالية العديد من الملفات الخاصة بالحي، وتعمل على إعادة ترتيب الأمور من أجل تقديم ملف كامل للمحافظة بالتصور الخاص بالفترة المُقبلة.



وأكدت أن لديها خطة طموحة للتطوير والارتقاء بحى الأميرية على كافة المستويات وخصوصا خدمة المواطنين بالحي والتسهيل عليهم.



وأصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قراراً بتكليف المهندسة صابرة سويلم لرئاسة حي الأميرية خلفا للواء هاني يوسف.



من جانبه، أشاد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بالقرار مؤكدا على كفاءتها وإمكانيتها، وما تملكه من خبرات، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مسيرتها فى العمل وخدمة المواطنين بحي الأميرية.