محافظ القاهرة يشهد افتتاح نادى جولدن مودرن سبورت لخدمة أهالى المرج

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح نادى جولدن مودرن سبورت لخدمة أهالى حى المرج والأحياء المجاورة له بحضور سيد محمد جلال رئيس مجلس إدارة النادى، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحمد فايز رئيس حى المرج، والشيخ أحمد نعينع، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النادى يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية فى العاصمة التى شهدت طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة فى مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التى تستفيد من هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال فى النادى يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة القاهرة.

وثمن محافظ القاهرة جهود وزير الشباب والرياضة فى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى النشاط الرياضى، كما هنأ محافظ القاهرة أهالى المرج على افتتاح النادى الذى يعد متنفس لسكان الحى، والأحياء المجاورة.

وأشار محافظ القاهرة إلى النادى سيدعم تقديم أبطال لمصر فى مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديمه للخدمات المجتمعية للأعضاء والأسر.

وقام محافظ القاهرة عقب الافتتاح بجولة فى النادى تفقد خلالها الملاعب، وحمام السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والمناطق المخصصة للأسر وللأطفال.



وتم إنشاء نادى جولدن مودرن سبورت بتمويل من القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة على مساحة 22 ألف م٢، ويضم النادى ملاعب كرة قدم، وكرة سلة، وكرة طائرة، وكرة يد، وحمام سباحة نصف اوليمبى، وصالة ألعاب، وجيم مزود بأحدث الأجهزة، ومكتبة، ومبنى اجتماعى، وجارى إنشاء حمام سباحة مغطى للسيدات، وفريق كرة القدم بالنادى حاصل على المركز الأول فى منطقة القاهرة قسم رابع.



حفل افتتاح النادى



حفل الافتتاح



جانب من الحفل