محافظ الشرقية يبحث إقامة مصنع لتدوير المخلفات بالخطارة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعاً مع الدكتور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بالوزارة، والمهندس أحمد سعد مدير عام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بحضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد عبد المجيد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام ، وذلك لبحث ومناقشة العروض الفنية المقدمة من ممثلي عدد من الشركات المتخصصة في تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها، وذلك لتطوير منظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير القمامة بالمحافظة.

وأكد المحافظ استمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتحسين مستوى منظومة النظافة داخل المحافظة والإستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض العروض الفنية المقدمة من الشركات لتطوير منظومة النظافة ، وذلك من خلال إنشاء مصنع تدوير المخلفات ببلبيس على مساحة 12 فدانا بمنطقة الـ 45 فدان بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيته، وإنشاء مصنع آخر بموقع الـ 25 فدان بمنطقة الخطارة، لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص منها بشكل آمن وسليم، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الوسيطة بقرية الغار التابعة لرئاسة مركز الزقازيق بهدف الإرتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهداً في رفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المراكز والمدن، لضمان عدم تراكم القمامة في بالمقالب والنقط الوسيطة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها،وتسعي جاهدة إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين عن ملف النظافة.