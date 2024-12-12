محافظ أسيوط يوجه برفع الاستعداد بجميع المراكز والأحياء لمواجهة الشبورة الكثيفة

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية لمواجهة تداعيات الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على حركة التنقل في المحافظة خلال الفترة من الخميس 12 ديسمبر وحتى السبت 14 ديسمبر مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صدر منذ قليل- أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وشدد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الشبورة المائية على الطرق وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور الفوري هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

ووجه أبو النصر قيادات المحافظة ورؤساء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل والانقاذ السريع مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لإتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد المحافظ المواطنين، وسائقي السيارات، وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق السريعة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع، مشدداً على تفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وإتخاذ الإجراءات الفورية عند الضرورة.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.