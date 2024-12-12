متابعة مستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة، ومياه الشرب، والصرف الصحى.

وفى هذا الإطار، تفقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى محطة مياه الصرف الصحي بقرية دير أبو حنس، المقامة على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه. تخدم المحطة أربع قرى هي (البرشا، دير البرشا، دير أبو حنس، الشيخ عبادة) بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف متر مكعب يومياً. وشددت الوحدة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة لتسليم المشروع في الوقت المحدد لتقديم الخدمة لأهالي المنطقة.

كما تابعت الوحدة المحلية سير العمل بمشروعات الصرف الصحي في قرية ديروط أم نخلة التابعة لمجلس قروي دروة، حيث تم الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز، مع تذليل المعوقات، وضمان تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع المشروعات الجارية.