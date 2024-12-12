مبادرة بداية.. 340 شابا وفتاة يشاركون بفعاليات التدريب من أجل التوظيف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف تنفيذ فاعلية "التدريب من أجل التوظيف" بمركز الواسطى، بمشاركة 340 شاباً وشابة من أهالي مركز الواسطى والتى نفذتها حملة بشبابها بمحافظة بني سويف، من خلال وزارة الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان".

استهدفت الفاعلية تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، من خلال ورش عمل وحلقات نقاشية قدمت لهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح الوظيفي، كما تناولت التوجهات الحديثة في مجال التوظيف، بالإضافة إلى كيفية الاستعداد للمقابلات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي.

وقالت ريم عبدالرحمن منسق لجنة المبادرات بحمله بشبابها بني سويف أن الفاعلية شهدت تقديم تدريب التوجية المهني وإعداد الشباب اعداد جيد لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر لتقديم برامج التأهيل المهني وريادة الأعمال وتدريبات تقنيه على الأمن السيبراني ،الذكاء الاصطناعي ،تحليل البيانات ،تطوير المواقع ، واداره المشروعات ، مشيره إلى أنها تبنت فكرة تدريب الشباب والفتيات للالتحاق بسوق العمل وخاصة أن مدينة الواسطى تضم عدد من المصانع الكبرى.

وقد أشاد الحضور بالتنظيم الممتاز والمواضيع القيمة التي تم تناولها، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في تعزيز فرص الشباب في الحصول على وظائف ملائمة وتطوير مهاراتهم.



تدريب 340 شاب وفتاة ببنى سويف



جانب من الحضور



حضور الفتيات الفاعلية