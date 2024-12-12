اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:45 م
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مبادرة بداية.. 340 شابا وفتاة يشاركون بفعاليات التدريب من أجل التوظيف ببنى سويف

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:31 م
مبادرة بداية.. 340 شابا وفتاة يشاركون بفعاليات التدريب من أجل التوظيف ببنى سويف تدريب 340 شاب وفتاة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت محافظة بنى سويف تنفيذ فاعلية "التدريب من أجل التوظيف" بمركز الواسطى، بمشاركة 340 شاباً وشابة من أهالي مركز الواسطى والتى نفذتها حملة بشبابها بمحافظة بني سويف، من خلال وزارة الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان".

استهدفت الفاعلية تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، من خلال ورش عمل وحلقات نقاشية قدمت لهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح الوظيفي، كما تناولت التوجهات الحديثة في مجال التوظيف، بالإضافة إلى كيفية الاستعداد للمقابلات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي.

وقالت ريم عبدالرحمن منسق لجنة المبادرات بحمله بشبابها بني سويف أن الفاعلية شهدت تقديم تدريب التوجية المهني وإعداد الشباب اعداد جيد لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر لتقديم برامج التأهيل المهني وريادة الأعمال وتدريبات تقنيه على الأمن السيبراني ،الذكاء الاصطناعي ،تحليل البيانات ،تطوير المواقع ، واداره المشروعات ، مشيره إلى أنها تبنت فكرة تدريب الشباب والفتيات للالتحاق بسوق العمل وخاصة أن مدينة الواسطى تضم عدد من المصانع الكبرى.

وقد أشاد الحضور بالتنظيم الممتاز والمواضيع القيمة التي تم تناولها، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في تعزيز فرص الشباب في الحصول على وظائف ملائمة وتطوير مهاراتهم.

 

تدريب 340 شاب وفتاة ببنى سويف
تدريب 340 شاب وفتاة ببنى سويف

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

حضور الفتيات الفاعلية
حضور الفتيات الفاعلية

 

فاعليات التدريب من أجل التوظيف
فاعليات التدريب من أجل التوظيف

 







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