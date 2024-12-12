لو طفلك بيذاكر على الشاشات.. نصائح لاستخدامها دون ضرر

كتبت مروة محمود الياس

فى موسم الامتحانات قد يقضى الطالب بعض الساعات أمام الشاشات سواء الكمبيوتر أو التليفون المحمول أو التاب، لاستذكار الدروس وجمع المعلومات والبحث عنها، فما هو المعدل السليم والمناسب للحفاظ على سلامته عند التعرض المفرط لتلك الشاشات؟

وذكر تقرير نشر فى موقع chopedu أن التعرض للشاشات لا يمكن منعه بشكل كامل وتام خاصة خلال فترات استذكار الطالب لدروسه باستخدام مجموعة من الأجهزة والشاشات، ولذلك عليك اتخاذ التدابير للحفاظ على سلامة طفلك من التعرض الدائم للشاشات، تلك المحاذير التى سوف تجنبه الكثير من المضار لهذه الشاشات مثل التأثير على صحة العين والتأثير على القدرات المخية والإدراكية وزيادة حدة التشتت وزيادة ضعف الإنتباه والإضرار بالقدرات الذهنية.

ومن أهم هذه المحاذير

- من الأفضل أن يتعرض طفلك لشاشة الكمبيوتر أفضل من الشاشات الصغيرة للحفاظ على صحة عينيه.

- اجعل معدل الساعات التي يقضيها الطفل أمام كل الشاشات لا يتخطى الساعتين يوميا في أيام المذاكرة والضغط، وقللها لأقل من ذلك في الأيام العادية

- اجعل عيني الطفل تستريح بين الحين والآخر واعطه استراحه من المذاكرة على الشاشة لكي يتمكن عصبه البصري من الارتياح والاسترخاء

- تأكد على الدوام أن طفلك يحصل على فحوصاته الدورية الصحية للحفاظ على صحة عينيه وصحته الذهنية

- قلل وهج الشاشات ولا تجعلها متوهجة وعالية الأضواء حتى لا تؤثر على سلامة العينين

- لا يتعرض الطفل مطلقا للشاشات قبل النوم مباشرة ولا عند الذهاب إلى الفراش ولا في أوقات القيلولة

- استخدام الشاشات في الليل وساعاته يؤثر على القدرات الذهنية، اجعل المذاكرة والمراجعة قبل دخول الليل وساعده

- إذا عانى طفلك من تهيج بالعينين أو احتراق أو آلام أو احمرار أو تهيج عليك بالكشف مباشرة عليه لدى مختص ومنع تعرضه للشاشات مؤقتا

- اجعل الشاشة على مسافة من الطفل جيدة ولا تجعله يقربها مباشرة لعينيه أثناء المذاكرة

- علمه عدم التركيز المباشر في الشاشة وعليه أن يكثر من الرمش أولا بأول