للماميز.. طرق فعالة للتغذية الصحية لطفلك استعدادًا للامتحانات

تغذية الأطفال خلال موسم الامتحانات، في كل المراحل التعليمة أمر مهم لدى جميع الأمهات، فقد يعانى بعض الطلاب من اضطرابات في الشهية، أو عدم التغذية بشكل كاف مما قد يؤثر بالسلب على حالتهم العقلية والإدراكية أثناء أداء الامتحانات.
وفقا لتقرير نشر في موقع family فإن هناك الكثير من النصائح الفعالة التي يمكنها أن تساعد على تغذية الطالب خلال فترة الامتحانات، وتجنبك مشكلات الإصابة بسوء التغذية، او اضطرابات المعدة، أو اضطرابات الإخراج، أو انعدام التركيز نتيجة قلة التغذية الصحية.
نصائح لتغذية طفلك فترة الامتحانات
- قدمى لطفلك وجبة إفطار شهية وصحية ولتكن خياراتك كلها صحية، لأن تناول الفطور قبل الإمتحان يحسن الإدراك، ويقلل التوتر والقلق.
- قدمى أطباق رئيسية صحية له في الغداء، مثل تناول البروتين النباتى كالبقوليات والفاصوليا والحيوانى مثل الدواجن وبجانبه الخضراوات والسلطة والشوربة وكذا النشويات والكربوهيدرات بكميات قليلة.
- ابتعدى عن كل ما هو دسم لأنه يؤثر على القدرات الإدراكية.
- الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية تساعد على الشعور الدائم بالشبع، وتقلل حدة التوتر والقلق، وبالتالي تحسن من تغذية الطالب وإدراكه.
- الحليب والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهون هامىة لبروتين صحى ومفيد للعقل.
- الدهون الصحية مثل الفول السودانى هامة في تلك المرحلة.
- الألياف هي غذاء الدماغ والعقل والقدرات المخية والإدراكية، لذا زيدى من التفاح والخضراوات الورقية، وتساعد على تحسين حركة الأمعاء والتخلص من أعراض الأمعاء المتوترة.
- حددى ميعاد الوجبات الصحية بشكل منتظم دون عشوائية.
- اهتموا بالترفيه، الوقت المستقطع والتجمع حول الوجبات العائلية أمر هام لصحة الطالب وتغذيته بشكل أكبر نفعا.
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