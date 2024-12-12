كامل الوزير: مصنع نيرك ينتج المترو والقطار السريع والمونوريل وعربات السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، تستهدف توطين صناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "الوزير" ، مساحة مصنع "نيرك" بشرق بورسعيد 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل، كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف،

أما المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، ولفت الوزير، إلى أنه من المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث.

وأشار "الفريق كامل الوزير"، إلى أنه جاري التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد ، مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.