قطع المياه 5 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة بعد متنصف ليل الجمعة

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوى - منشية البكارى - الطوابق فيصل - كفر غطاطى - اللبينى ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة"، لمدة 5 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 13/ 12 / 2024 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 14/ 12/ 2024.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد، بديلًا عن خط المياه القديم قطر 1000 مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.