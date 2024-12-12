قبل مشاهد الحلقة الثالثة من ساعته وتاريخه.. تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكترونى

كتب سليم على

ساعات قليلة وتبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "ساعته وتاريخه" التي تأتي بعنوان "تفتيش مفاجئ"، وتعرض الليلة عبر فضائية Dmc في تمام الساعة العاشرة مساءً، قضية الابتزاز الإلكترونى، التى يتعرض لها الكثير من الفتيات في مختلف محافظات مصر والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلي ارتكاب جرائم، والتي يلجآ إليها بعض من منتحلي الشخصيات عن طريق حسابات وهمية لفبركة بعض الصور للحصول على منافع مادية، وهو ما يشكل صدمة للمجني عليهم ويضطرهم إلي ارتكاب جرائم أو إزهاق حياتهم.



يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا:

يعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

وتخضع العلاقات العاطفية التي يحدث فيها ابتزاز إلكتروني لقانون العقوبات، وعلى المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية.

ونشر أي مواد تمس خصوصية الآخرين دون إذن مكتوب يعرّض صاحبه إلى المسائلة القانونية، موضحا أنّ المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الآخرين.