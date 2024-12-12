قافلة طبية مجانية للكشف على أكثر من 250 مستفيدا بقرية بدواي بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن قيام قافلة طبية مجانية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية، تضمنت تخصصات: (باطنة، أطفال، عظام، عيون) بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة، حيث قامت بالكشف على أكثر من 250 مستفيدا مع صرف العلاج بالمجان، وتنفيذ 20 نظارة بسعر مخفض، وتحويل 10 عمليات مياة بيضاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالدقهلية والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف إدارة التضامن الاجتماعي بمركز المنصورة.