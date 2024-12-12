فى جولة تفقدية.. وكيل "صحة الدقهلية" يستقبل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة

الدقهلية - سارة الباز

استقبل الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، والذى يزور المحافظة لإجراء جولة تفقدية لبعض مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية للاطمئنان على حسن سير العمل، ومدى توافر المستلزمات والأدوية وتقديم الخدمات على أكمل وجه.

بدأت الجولة باجتماع بمستشفى شربين بحضور الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة نجلاء فتحى، مدير إدارة الرعاية الحرجة، والدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى، ووكلائه ونوابه ورؤساء الأقسام لمناقشة أهم التحديات والمعوقات ومناقشة خطة التطوير والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقام مسئولو الوزارة بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، ثم الأقسام الداخلية، والعناية المركزة، وعناية القلب والعيادات الخارجية، والإطمئنان على حسن سير العمل، وتوافر المستلزمات والأدوية والعمل على إضافة خدمات جديدة للمستشفى عن طريق تقديم المقترحات بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

وتابع الوفد الزيارة فى مستشفى بلقاس حيث تفقد عيادات الاستقبال، وغرف الكشف والصيدلية، ومركز المعلومات، واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة موجهًا بحسن معاملة المرضى، والحفاظ على الأجهزة، والمعدات الحديثة بأقسام المستشفى، وتدريب العاملين من أطباء، وتمريض على كيفية التعامل مع تلك الأجهزة لتعظيم الاستفادة منها.

واستكملت الجولة بمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى فى مستشفى جمصة، وتواجد الأطباء، والتأكد من إجراءات سياسة مكافحة العدوى والجودة فى كافة الأقسام، حرصا على تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وفى ختام الزيارة أشاد رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والوفد المرافق له بمستوى الخدمات المقدمة، والأداء المتطور، الذي تم رصده خلال الجولة التفقدية بالمستشفيات الثلاثة، مؤكدين على أهمية استمراره.