فنون شعبية وعروض للمدارس على كورنيش الأقصر احتفالا بالعيد القومى.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، لأجواء الفرحة والبهجة على كورنيش النيل خلال العرض الختامي لاحتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر.

وانطلقت على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، فعاليات احتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر عقب تغييره من يوم 4 نوفمبر ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون إلى 9 ديسمبر ذكرى إعلان الأقصر محافظة رسمياً، حيث يأتى الاحتفال بالعيد القومي هذا العام فى ظل حالة من الرواج السياحى الكبير من الأفواج التي تزور الأقصر من حول العالم.

وفى هذا الصدد وجه محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، الدعوة لجموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومشاهدة العروض، حيث إنه خلال الأيام الماضية بحث محافظ الأقصر، مع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة، وضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر.

وتشمل فقرات الاحتفالية ما يلي:- ( موسيقى الشرطة - علم مصر بطول 50 متر - علم المحافظة - قاطرة طلاب المدرسه الرياضيه ، مسيرة زهرات الأشبال- مسيرة الزي الفرعوني - فقرة العرض الفرعوني - فقرة العرض الفلاحي- عرض الكاريته - وعرض الكونغ فو - فقرة التنوره وفقره رقص الخيول وفقرة المزمار والربابة - وفقره التحطيب - فقرة الفنون الشعبية ببني سويف - استعراض حماقي فقرة فنون شعبيه استعراض طيبه فقرة الكاريته الملك مينا والملكة حتشبسوت فقرة النقل البطيء ومشاركة التربية والتعليم بالزي الفرعوني ومشاركة غرفة الشركات والفنادق بعربات الزهور والسلام الوطني وفقرات حره عرض المسطحات المائية والإنقاذ النهري عرض التجديف وفي الختام عرض البالون الطائر)، حيث كان الدكتور علي الشرابي قد أعلن في وقت سابق أن الاحتفالات تقام بمشاركة كل القطاعات وتتضمن عدة فعاليات ، بجانب العروض الفنية والموسيقية والرياضية.