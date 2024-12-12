فريق جراحى ببنها الجامعى يستخرج "دبوس" من الشعب الهوائية اليمنى لفتاة 15 عاما

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة 3 أشخاص من خلال 3 جراحات عاجلة، حيث كانت الحالة الأولى عبارة عن جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام المترالى بالقلب عن طريق الشق الصدري المحدود، دون الحاجة للشق التقليدى لعظمة القص، والتى تتطلب غاية في الدقة والمهارة التى يتميز بها جميع أطباء القسم، وتم نقل المريض لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن الجراحة الثانية كانت عملية جراحة صدر لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعاني من التصاقات صديدية بالرئة اليمنى، وتم إجراء عملية تقشير كامل للرئة اليمنى، عن طريق شق صدرى محدود وتم نقل المريضة للقسم الداخلى لاستكمال العلاج.

أما الحالة الثالثة فكانت جراحة صدر عاجلة لمريضة تبلغ من العمر 15 عام تعانى من وجود جسم غريب "دبوس"، بالشعب الهوائية اليمنى البعيدة عن متناول المنظار الشعبى، وتم على الفور إجراء عملية جراحية واستخراج الجسم الغريب عن طريق شق صدرى صغير محدود جدا وتم نقل المريضة للقسم الداخلى لاستكمال العلاج.

وتقدم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، بالشكر لفريق التخدير، وكذلك فريق تمريض عمليات وعناية قسم جراحة القلب والصدر.



الأشعة تبين الدبوس بصدر الطفلة