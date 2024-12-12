عوض تاج الدين: لا توجد فيروسات غير معلومة علميا فى مصر وإصابات البرد طبيعية

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن ما يتم نشره من معلومات حول وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسى وتؤدى للوفاة كلام غير صحيح وليس له أى خلفية ولا اثبات عملى أو علمى أو طبى لهذا الكلام.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، أنه من خلال الرصد لم يحدث أى شيء غير طبيعى، قائلا: "احنا فى موسم طبيعى جدا يكون فى حالات برد وإنفلونزا أو ما يشابها وده شيء طبيعى نشوفه كل سنة، والرصد الوبائى يقول أن عدد الحالات التى رصدت فى مثل هذه الفترة من السنة أقل من العام الماضي".

وتابع: "اللى بنشوفه ونتابعه ليس هناك أى حاجة غير طبيعية غير العديد من الفيروسات التنافسية التى نراها كل سنة، ومفيش حاجة اسمها فيروس كورونا جديد ولا فيروسات غير معلومة علميا وما يحدث حاليا طبيعى ونشوفه كل سنة"، موضحا أن كل الفيروسات التنافسية ظاهرة التغير والتحور تحصل لها دائما وأكبر دليل أن تطعيم الانفلونزا الموسمى يتغير كل عام.