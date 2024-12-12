علامات مبكرة خفية لمريض ألزهايمر.. منها ارتداء ملابس غير مناسبة

كتبت فاطمة خليل

مع تزايد حالات الخرف في جميع أنحاء العالم، من المهم معرفة بعض علامات الخرف المبكرة التي يمكن أن تساعدك على تحديد الحالة الإدراكية وإدارتها وفقًا لذلك، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

يعاني أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الخرف - وهي حالة تدمر الخلايا العصبية ببطء وتضر بالدماغ، مما يؤدي عادة إلى تدهور الوظائف الإدراكية.

وفقًا للإحصاءات، يعيش أكثر من 60 % من المتأثرين بهذه الحالة في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع إضافة 10 ملايين حالة جديدة إلى القائمة كل عام.

وأكد الأطباء إن الخرف هو أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والاعتماد بين كبار السن في جميع أنحاء العالم.

علامات مبكرة خفية للخرف

يقول الأطباء إن أعراض الخرف في المراحل المبكرة من المرض يمكن أن تكون خفية في البداية ولكن مع مرور الوقت تصبح أكثر وضوحًا وتبدأ في التدخل في الحياة اليومية للشخص. قد تصبح على دراية بإصابة أحد أحبائك بالمرض من خلال تغييرات خفية في سلوكه؛ بعض هذه العلامات هي:

إعطاء المال

في حين أن كبار السن معرضون لخطر كبير من التعرض للاحتيال، فإن إعطاء المال يمكن أن يكون أيضًا علامة مبكرة على مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.

تقول الدراسات إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة يسلمونها للشخص الذي التقوا به للتو، مما يعني أنهم معرضون للخطر.

تغيرات في حس الفكاهة

وفقًا لجامعة لندن، إن التغيير الواضح في حس الفكاهة لديك قد يعني أنك معرض لخطر الإصابة بالخرف الوشيك. يقول الباحثون إن أولئك الذين يستمتعون بالكوميديا الصامتة على أشكال أكثر تعقيدًا من الكوميديا هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنكسية.

يفضل مرضى ألزهايمر أيضًا النكات الصامتة قبل حوالي تسع سنوات من بدء أعراض الخرف النموذجية.

ارتداء ملابس غير مناسبة

إن الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بالخرف ومرض الزهايمر سيواجهون دائمًا صراعًا كبيرًا أثناء محاولتهم الاستعداد وتغيير الملابس وفقًا للأطباء، يختار معظمهم ملابس لا تتناسب مع بعضها البعض أو لا يرتدون أشياء مناسبة للطقس.

ويقول العلماء أيضًا إن مرضى الزهايمر يبدأون في ارتداء ملابس مختلفة عن الطريقة التي اعتادوا عليها في وقت سابق.

تأثر المهارات الحركية

تتضمن إحدى العلامات المبكرة للخرف تأثيرًا صارخًا على المهارات الحركية لدى الأشخاص حيث تبدأ مهارات القيادة لدى المريض في التدهور. في حين أن معظمهم غير قادرين على استخدام الفرامل، فإن بعضهم يصبح سيئًا حتى في ركن سياراتهم.

التحدث بشكل غير لائق

إن التحدث بشكل غير لائق والتحدث بدون فلتر من أهم العلامات المبكرة للخرف، حيث يبدأ ضباب الدماغ في التكون ويصبح كل شيء ضبابيًا.

يقول الأطباء إن هذا يحدث لأن الجزء من الدماغ الذي يتحكم في الفلتر الداخلي، القشرة الجبهية الأمامية، ينكمش مع تقدم العمر. وهذا يعني أن المرضى قد يقولون أو يفعلون أشياء غير لائقة بشكل غريب دون أن يدركوا أنهم مخطئون.

كيف يمكن خفض خطر الإصابة بالزهايمر؟

يقول الأطباء أنه لتقليل خطر الإصابة بالخرف، الذي يصيب الرجال والنساء في الغالب بدءًا من سن 65 عامًا، يجب عليهم إجراء بعض التغييرات على نمط حياتهم، والتي تشمل: