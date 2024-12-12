اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 01:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عاهل الأردن: على السوريين وضع مصلحة بلدهم بمقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:37 م
عاهل الأردن: على السوريين وضع مصلحة بلدهم بمقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا ، وأنه يتعين على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة .. مشددا على احترام الأردن لخياراتهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من المستشار الألماني أولاف شولتز تناولا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات .. حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم.

وحول الحرب على غزة .. شدد ملك الأردن على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ومضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها دون اعتراض أو تأخير..محذرا في الوقت ذاته من التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما في ذلك اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان .. دعا العاهل الأردني إلى بذل مختلف الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.







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