طلاب علوم الأرض "جامعة بنى سويف" فى زيارة لمعرض تكنولوجيا المياه

بنى سويف هانى فتحى

نظم قسم جيولوجيا المياه بكلية علوم الأرض جامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف زيارة للمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا وتدوير النفايات ، ومؤتمر تحليه المياه في الشرق الأوسط ARWADEX والمنعقد بأرض المعرض خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد كليه علوم الأرض ، والدكتور فتحي محمد أبو السعود رئيس القسم .

تضمنت الزيارة زياره جناح 5 لشركات مستلزمات منظومه مياه الشرب والصرف الصحي من كيماويات وطلمبات ولوحات كهرباء ومواسير وأجهزه قياس وأجهزه معامل وشركات متخصصه في أجهزه الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي.

كما قام الطلاب بزيارة عدد من الأجنحة شملت الهيئة العربية للتصنيع، وزاره الإنتاج الحربى ، الشركة القابضة لمياه الشرب، شركه الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركه القاهرة لمياه الشرب، شركه القاهرة لمياه الصرف، شركه الإسكندرية لمياه الصرف، شركه مطروح لمياه الصرف ، شركه أوميجا لمعالجه مياه الصرف الصحي والعديد من الشركات المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.