اليوم السابع
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طقس مطروح اليوم الخميس 12 ديمسبر .. معتدل نهاراً بارد ليلاً والصغرى 14 مئوية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:23 م
طقس مطروح اليوم الخميس 12 ديمسبر .. معتدل نهاراً بارد ليلاً والصغرى 14 مئوية أجواء غائمة على مطروح وطقس معتدل نهاراً بارد ليلاً
مطروح - حسن مشالى

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تشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الخميس، أجواء خريفية غائمة، واعتدال حالة الطقس المائل للدفء نهاراً بارد ليلاً، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 22 مئوية والصغرى 14 درجة، مع استقرار الأحوال الجوية وتراجع نشاط الرياح واستقرار حالة البحر وهدوء أمواج البحر.

وتتراجع فرص سقوط الأمطار، مع انتشار السٌحب الخفيفة التي تحجب أشعة الشمس معظم الأوقات، وتسود حالة من الدفء خلال فترة النهار،ونخفض درجات الحرارة ليلاً ومع الساعات الأولى من الصباح، يأتي ذلك مع رفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع أية نتائج سلبية لحالة الطقس المتقلب.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.

 







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