اليوم السابع
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طقس دمياط اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.. سحب كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:37 م
طقس دمياط اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.. سحب كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة طقس دمياط -أرشيفية
دمياط - هيثم مراد

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تشهد محافظة دمياط اليوم الخميس، طقسا متقلبا على كافة أنحاء المحافظة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع سرعة في الرياح إضافة إلي وجود سحب كثيفة تغطي سماء المحافظة.

وكان ديوان عام محافظة دمياط قد حذر من وجود شبوة مائية كثيفة بالطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، وذلك عبر بيان رسمي أكد ضرورة الحذر أثناء القيادة بتلك الطرق أثناء وجود الشبورة، فضلا عن الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها أثناء القيادة حفاظا على السلامة العامة.

وفي مدينة عزبة البرج، انتظمت رحلات الصيد بشكل طبيعي، فضلا عن انتظام العمل داخل بوغاز المدينة، كما أعلنت هيئة ميناء دمياط تداول السفن والحاويات بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية داخل المحافظة.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط استعدادات المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، فضلا عن تطبيق حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى.

كما شدد على ضرورة تكثيف حملات تطهير بالوعات مياه الأمطار، فضلا عن انتشار المعدات الخاصة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات مياه الأمطار بصورة فورية من شوارع المحافظة.

فضلا عن متابعة الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت المطلة على شواطئ مدينة رأس البر، وكذلك تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة.







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