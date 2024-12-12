طقس بنى سويف اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.. شبورة على طريق أسوان الزراعى

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف ، رصد خلاله حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الخميس .

وتشهد محافظة بنى سويف ، شبورة مائية كثيفة على كافة أنحاء المحافظة مع انخفاض فى درجات الحرارة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 12-12-2024، طقسًا معتدلًا الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.