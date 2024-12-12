طقس اليوم الخميس 12-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة بالصعيد

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 12-12-2024، وذلك على النحو التالي:-

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:-

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.