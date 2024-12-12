طقس المنوفية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 ..برودة وغيوم بالسماء..مباشر

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس طقس غير مستقر بروده فى الجو وغيوم بسماء المحافظة ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 12-12-2024، طقسًا معتدلًا الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواخل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بشبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.